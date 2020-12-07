النائبة مرثا محروس تدلي بصوتها في اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

أدلت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بصوتها في انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية بمجلس النواب.
وأشادت النائبة مرثا محروس بتأمين الانتخابات وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، إضافة لتأمين اللجان من جانب رجال الشرطة مما يسهل سير العملية الانتخابية على الناخبين.
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يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم.
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