محمد موسي يتفقد سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية بالمنوفية

أكد نائب محافظ المنوفية "محمد موسى"، من داخل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمحافظة المنوفية، انتظام فتح جميع اللجان والمقار الإنتخابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، كما ناشد جموع الموطنين بالمشاركة في الاستحقاق الدستورى والإلتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع"موسي" أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الإنتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين.

كما أكد "موسي" على أن الجهاز التنفيذي يقف على الحياد التام من المرشحين وأن إرادة الناخب هي التي ستفرز من يمثلهم في الانتخابات.

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وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب2020، حيث انطلقت الجولة الثانية من مرحلة الإعادة اليوم الإثنين، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.