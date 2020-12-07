هيثم الشيخ يتفقد سير العملية الانتخابية بعدة جولات ميدانية لمقار اللجان

تفقد "هيثم الشيخ" نائب محافظ الدقهلية، عددًا من اللجان والمقار الانتخابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، كما ناشد جموع الموطنين بالمشاركة في الاستحقاق الدستورى والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع الشيخ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين.

واطمأن "الشيخ" على كافة التجهيزات، التي تم اتخاذها لضمان سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر، وفي مقدمتها التدابير والإجراءات الاحترازية لتأمين المواطنين وحرصًا علي سلامتهم.

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وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب2020، حيث انطلقت الجولة الثانية من مرحلة الإعادة اليوم الإثنين، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات