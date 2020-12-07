عرس انتخابي.. شمال سيناء تخرج للتصويت بقوة فى اليوم الأول من جولة إعادة المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية

احتشد عدد كبير من مواطنى شمال سيناء أمام اللجان الانتخابية، منذ التاسعة صباحًا، في مشهد يشبه كثيرًا الأعياد، لكثرة الناخبين وحرصهم على استخدام حقوقهم في اختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب 2020.

وشدد مواطنو شمال سيناء على أهمية النزول للاستحقاق الدستوري، حيث يعد مجلس النواب حمايةً للدولة من أخطار كثيرة تحدق بها، فالجيش علي الحدود يحمي، ومجلس النواب يشرع من أجل مستقبل البلاد.

وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.

اقرأ أيضًا: هيثم الشيخ يتفقد سير العملية الانتخابية بعدة جولات ميدانية لمقار اللجان



وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب2020، حيث انطلقت الجولة الثانية من مرحلة الإعادة اليوم الإثنين، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.