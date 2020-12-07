الزمالك يعلن انتظام لاعب الفريق طارق حامد في التدريبات الجماعية

أعلن نادي الزمالك علي موقعه الرسمي أن لاعب الفريق طارق حامد ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اليوم الإثنين بعد انتهاء فترة الراحه التي دامت ليومين.

ويستعد نادي الزمالك لمباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز حيث أن آخر مباراه له كانت أمام نادي طلائع الجيش في كأس مصر وفاز الطلائع علي الزمالك بنتيجة 3/1.

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والجدير بالذكر أن خرج نادي الزمالك من بطولتين الأولي أمام القلعه الحمراء في النهائي الإفريقي بنتيجة 2/1 و المباراه الثانيه في نصف نهائي كأس مصر بنتيجة 3/1.