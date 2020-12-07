النائب شحاتة أبو زيد: زيارة الرئيس لفرنسا كشفت إدعاء بعض المنظمات للهجوم على الدولة المصرية

قال النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى، فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، خاصة وان هناك تطورات ملحوظة فى الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الزيارة تطرقت لعدد من الملفات بين البلدين لعل أبرزها زيادة العمل المشترك لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، وتعزيز التعاون في مجال التعليم والاتصالات والذكاء الاصطناعي، والنقل والتحول الرقمي، والصحة، والبنية الأساسية، بالإضافة إلى ملف الإرهاب، ورفض فكرة ربطه بأي دين.

ولفت أن الزيارة تطرقت أيضًا، ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وترسيخ قيم الاحترام وعدم الإساءة للرموز الدينية المقدسة.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزيارة وضع خطوط فاصلة بشأن العمل المدني في مصر والذي تتخذه بعض المنظمات الدولية ذريعة للهجوم والانتقاد، أن مصر واحدة من أكثر دول المنطقة التي خاضت حربا ضد الإرهاب، وبفضل جهود القوات المسلحة والشرطة نجحت في القضاء عليه.