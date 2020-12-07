أحمد فتحي يدلي بصوته في مرحلة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020

أدلي النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصوته في الجولة الثانية من مرحلة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت صباح اليوم الإثنين.
وأكد "فتحي" انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية، كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.
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وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب2020، حيث انطلقت الجولة الثانية من مرحلة الإعادة اليوم الإثنين، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.
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