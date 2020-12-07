المستشار علاء فؤاد يتفقد مبنى وزارة شئون المجالس النيابية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أجرى المستشار علاء الدين فؤاد- وزير شئون المجالس النيابية اليوم الإثنين جولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات ومعدلات التنفيذ إيذاناً لإنتقال الوزارة للمبنى الجديد خلال الفترة المقبلة.

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وتأتي هذه الزيارة في إطار إستعدادات الحكومة للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الجولة إستمع المستشار/ علاء الدين فؤاد لشرح من العميد/ إيهاب سعدي توفيق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الأعمال التي تم تنفيذها ومكونات المبنى وما يجرى من أعمال تشطيبات وفق أحدث المواصفات العالمية.

ووجه الوزير الشكر للقائمين على أعمال التنفيذ بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وكافة العاملين بالمشروع على مراعاة معايير بيئة العمل الآمنة واتباع أعلى مواصفات الجودة في التنفيذ والإلتزام بالجدول الزمني المحدد رغم كل صعوبات الفترة الماضية... كما أثنى على الإلتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية المتبعة.

