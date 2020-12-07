تطورات في قضية سفاح الجيزة .. تسليم رفات الضحية "رضا" لأسرته

تطورات جديدة شهدتها قضية سفاح الجيزة، إذ صرحت النيابة العامة، بدفن رفات "رضا" أحد ضحايا السفاح، بسبب خلافات مالية بينهما عام 2015، وشيع أهالي قريته التابعة لمركز سمسطا ببني سويف، جثمانه، ظهر اليوم الاثنين، في مقابر أسرته.

يُعتبر "رضا" أول ضحية لـ"سفاح الجيزة" يتم تسليم "رفاته" لذويه لدفنه، بينما تنتظر النيابة العامة باقي نتائج عينات تطابق الحامض النووي، لاتخاذ شؤونها.

وكان المتهم قد اعترف بارتكاب جريمة قتل زوجته المجني عليها "فاطمة زكريا" ودفنها في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، بجوار جثة "رضا"، وبعدما انتهى من قتلها ودفنها، وأحكم غلق الحفرة، أمسك بهاتفها ثم أرسل رسالة نصية لوالدها، كان نصها "منكم لله أنتم السبب في الجوازة دي.. أنا هسيب البيت وأطفش"، وكان ذلك في يونيو 2015.

واعترف قذافي فتحي، المعروف بـ"سفاح الجيزة" بجريمة قتل صديقه المجني عليه "رضا" عام 2015، ودفن جثته فى شقة ببولاق الدكرور، وتحديدًا في الطابق الأرضي من عمارة بشارع العشرين.

وكشفت التحقيقات، أن خلافات مالية نشبت بين سفاح الجيزة وصديقه المجني عليه "رضا"، مما اضطر الأول للتخلص منه.

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وأوضحت، أن السفاح ارتكب جريمة قتل صديقه وموكله "رضا"، في أبريل 2015، حيث دفن جثته في شقة بولاق الدكرور، ودفن معه هاتفه المحمول، ثم اشترى خط محمول، وأرسل منه رسالة لشقيق "رضا" المقيم في السعودية، قائلا "أنا اتمسكت في مظاهرة"، لإبعاد الشبهة في وفاته قتلا.

