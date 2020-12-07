النائب محمد العرابي: رسالة الرئيس السيسي في فرنسا قوية وصريحة وجريئة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، إنه توقف عند توقيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا وتفاصيل الزيارة في الوقت الذي يقبل فيه العالم على إدارة جديدة لأمريكا.

وأضاف العرابي خلال اصريحات تليفزيونية، أن أوروبا تشهد متغيرات متلاحقة فيما يخص قيادة الاتحاد الأوروبي في ظل توقعات باعتزال انجيلا ميركل المستشارة الألمانية الحياة السياسية ورغبة فرنسا في تبوء القيادة الأوروبية.

وتابع أن مصر وفرنسا من الدول الحاكمة في حوض البحر المتوسط في ظل استفزازات تركيا ووقوف فرنسا المبكر في وجه الأطماع التركية التي تنذر بالخطر على الجميع وما يستوجب معه من وقوف العالم بأكمله في وجهها.

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وأوضح أن العلاقات المصرية الفرنسية قوية وكان من الضروري وجود تشاور في هذا التوقيت ودائما حديث الرئيس السيسي خارج مصر ينقل رسالة واضحة للعالم وكانت رسالته اليوم قوية وصريحة وجريئة واقتحم ملف حقوق الانسان ونجح في الوصول للرأي العام الفرنسي والدولي وهو ما يعد نجاح للدبلوماسية المصرية.