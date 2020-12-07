المستشار محمد عبد المولى يكتب: مصرالقوية عصية على الفوضى



منذ أيام شاهدت فيديو لمذيعة قناة "cnn"، كريستيان أمبانور، وبالرغم من كونها مذيعة مخضرمة إلا أنها ارتكبت جريمة مهنية لا يمكن أن تغتفر، وإساءة غير مقبولة للشعب المصري، لأنها ببساطة تبنت خطاب سياسي مزيف ومُحرض ضد الدولة المصرية وهو من صنيعة جماعة الإخوان المصنفة إرهابية داخل مصر وعدة دول عربية، وهى أيضا المسؤولة عن عشرات الجرائم الإرهابية التي استهدفت أبناء المصريين على مدار السنوات الماضية بعد أن سقطت نتيجة الثورة الشعبية في ٣٠ يونيو.

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القناة الأجنبية ابتعدت تماما عن كافة القيم المهنية والأخلاقية وتجاوزت في وصف ثورة الشعب المصري العظيمة في 30 يونيو بإنها انقلاب زورا وادعاءا ومساندة فقط لخطاب جماعة الإخوان الإرهابية، كما انها سمحت لنفسها بالتعدي على حق وسيادة المصريين في الاختيار وتقرير المصير.وتغافلت تماما عن ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية المبنية على الشرعية الدستورية، كما تعمدت طمس الحقائق وليها لصالح أجندة خبيثة، في تحدي صارخ للمصريين الذين اسقطوا الإخوان بعد أن كشفوا زيف رسالتهم وخبث أهدافهم.والحقيقة أن المتابع لهذه القنوات يجدها تتجنب تماما ذكر أي إنجازات حققتها الدولة المصرية في خلال السنوات الماضية وتتعمد التركيز على بعض الأمور الداخلية وتشويه حقيقتها لإخضاعها لخدمة ملفات تستهدف أمن واستقرار الدولة وتسعى لإثارة مشاعر المواطنين السلبية اعتمادا على الزيف والادعاءات.وإن كنت على يقين أن الشعب المصري بمختلف فئاته بات يدرك خيوط هذه المؤامرة، وقد ذاق مرارة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني وانعكاسه على تدهور الوضع الاقتصادي، وعرف الفرق بين من يعمل لصالح البلاد والعباد ومن يسعى للخراب من أجل مصالح بعينها.ولكن مصر التي ظلت صامدة أمام سنوات الفوضى منذ ٢٠١١، ثم صنعت المعجزة التي أبهرت العالم في إقرار الأمن ومكافحة الإرهاب، وسارت بخطى واثقة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأفشلت مخططات تبنتها ومولتها دول لبث الشائعات وخلق الفوضى، تقف اليوم على أرض صلبة ولا تلتفت لهذه الصغائر.

الإخوان ومن يعملون على تنفيذ أجندتهم يريدون لمصر أن تعود للفوضى، ويستفزهم جدا حجم الانجازات والاستقرار الذي حققته الدولة المصرية، التي تتحرك في كافة الآطر تحت مظلة القانون والشرعية الدولية، ويستفزهم أيضا حالة الاستقرار التي وصلنا إليها، يريدون إعادتنا إلى أيام التخريب والفوضى والانهيار السياسي والأمنى ولكن تبقى تلك أمانيهم البعيدة، ويبقى تماسك الدولة والتفاف شعبها خلف قيادته السياسية حجر عثرة في تحقيق هذه الرغبات الخبيثة، لن مصر الجديدة متماسكة بقوة وحكمة قيادتها وإدراك شعبها لمؤامرات الظلام وعصية على الانكسار بل والعودة خطوة واحدة للخلف.

