المستشار محمد عبد المولى يكتب: مصرالقوية عصية على الفوضى

منذ أيام شاهدت فيديو لمذيعة قناة "cnn"، كريستيان أمبانور، وبالرغم من كونها مذيعة مخضرمة إلا أنها ارتكبت جريمة مهنية لا يمكن أن تغتفر، وإساءة غير مقبولة للشعب المصري، لأنها ببساطة تبنت خطاب سياسي مزيف ومُحرض ضد الدولة المصرية وهو من صنيعة جماعة الإخوان المصنفة إرهابية داخل مصر وعدة دول عربية، وهى أيضا المسؤولة عن عشرات الجرائم الإرهابية التي استهدفت أبناء المصريين على مدار السنوات الماضية بعد أن سقطت نتيجة الثورة الشعبية في ٣٠ يونيو.
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القناة الأجنبية ابتعدت تماما عن كافة القيم المهنية والأخلاقية وتجاوزت في وصف ثورة الشعب المصري العظيمة في 30 يونيو بإنها انقلاب زورا وادعاءا ومساندة فقط لخطاب جماعة الإخوان الإرهابية، كما انها سمحت لنفسها بالتعدي على حق وسيادة المصريين في الاختيار وتقرير المصير.
وتغافلت تماما عن ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية المبنية على الشرعية الدستورية، كما تعمدت طمس الحقائق وليها لصالح أجندة خبيثة، في تحدي صارخ للمصريين الذين اسقطوا الإخوان بعد أن كشفوا زيف رسالتهم وخبث أهدافهم.
والحقيقة أن المتابع لهذه القنوات يجدها تتجنب تماما ذكر أي إنجازات حققتها الدولة المصرية في خلال السنوات الماضية وتتعمد التركيز على بعض الأمور الداخلية وتشويه حقيقتها لإخضاعها لخدمة ملفات تستهدف أمن واستقرار الدولة وتسعى لإثارة مشاعر المواطنين السلبية اعتمادا على الزيف والادعاءات.
وإن كنت على يقين أن الشعب المصري بمختلف فئاته بات يدرك خيوط هذه المؤامرة، وقد ذاق مرارة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني وانعكاسه على تدهور الوضع الاقتصادي، وعرف الفرق بين من يعمل لصالح البلاد والعباد ومن يسعى للخراب من أجل مصالح بعينها.
ولكن مصر التي ظلت صامدة أمام سنوات الفوضى منذ ٢٠١١، ثم صنعت المعجزة التي أبهرت العالم في إقرار الأمن ومكافحة الإرهاب، وسارت بخطى واثقة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأفشلت مخططات تبنتها ومولتها دول لبث الشائعات وخلق الفوضى، تقف اليوم على أرض صلبة ولا تلتفت لهذه الصغائر.
الإخوان ومن يعملون على تنفيذ أجندتهم يريدون لمصر أن تعود للفوضى، ويستفزهم جدا حجم الانجازات والاستقرار الذي حققته الدولة المصرية، التي تتحرك في كافة الآطر تحت مظلة القانون والشرعية الدولية، ويستفزهم أيضا حالة الاستقرار التي وصلنا إليها، يريدون إعادتنا إلى أيام التخريب والفوضى والانهيار السياسي والأمنى ولكن تبقى تلك أمانيهم البعيدة، ويبقى تماسك الدولة والتفاف شعبها خلف قيادته السياسية حجر عثرة في تحقيق هذه الرغبات الخبيثة، لن مصر الجديدة متماسكة بقوة وحكمة قيادتها وإدراك شعبها لمؤامرات الظلام وعصية على الانكسار بل والعودة خطوة واحدة للخلف.
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