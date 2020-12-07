تفاصيل مثيرة في مقتل طالبة ماتت أثناء محاولة تهدئتها بالقوة داخل مصحة بالجيزة

كشفت تحريات المباحث، حول واقعة مقتل طالبة داخل مصحة للتعافي من الإدمان، التى تسلمتها الجهات القضائية المختصة عن مفاجأة.

حيث أكدت أن مشرفتين فى الدار، أفرطتا فى استخدام القوة، أثناء محاولة تهدئة المجني عليها، ما أدى لوفاتها، الجهات القضائية المختصة حجزت طبيبا ومشرفتين على ذمة التحريات، وتسلمتها اليوم، من المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، ولم تصدر قرارا بعد.

ولفظت الطالبة المجني عليها أنفاسها الأخيرة، مساء أمس الأول، داخل المصحة، أثناء محاولات تهدئتها فى أعقاب حالة هياج ألمت بها، وأكدت تحريات المباحث أن المشرفتان اللتان تدخلتا للسيطرة عليها أفرطتا فى استخدام القوة ضدها.

تحريات النيابة:

كشفت التحريات، أن المجني عليها دخلت المصحة قبل 26 يوما، للعلاج من الإدمان، وودعتها أسرتها بعد سداد مصاريفها داخل خزينة المصحة، وأن مسؤولي المصحة منعوها من استخدام هاتفها المحمول، وبدأت تصاب بحالات هياج، وحاولت الانتحار بقطع شرايين يدها مستخدمة زجاج "لمبة نيون"، مساء أمس الأول، إلا أن طبيب المصحة، تمكن من علاجها.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها وعقب استعادة وعيها مجددا، أصيبت بحالة هياج، وتدخلت مشرفتان تعملان فى المصحة للسيطرة عليها، إلا أنهما أفرطتا فى استخدام القوة معها، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من مستشفى الهرم، بوصول المجني عليها إلى المستشفى فى ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، وانتقلت الشرطة إلى هناك، وتم التحفظ على الطبيب والمشرفتين، كما انتقل فريق من الشرطة إلى مكان المصحة وفحصوا تراخيصها.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليها وتسليمها لأسرتها لدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتى تسلمتها اليوم.