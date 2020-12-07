المصريين الأحرار: القمة المصرية – الفرنسية ناقشت كافة الملفات المهمة وتعزز الصداقة والتعاون



أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بنجاح القمة المصرية الفرنسية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فرنسا ولقاء نظيره إيمانويل ماكرون، وحفاوه الأستقبال التي تعكس قوة الصداقة بين البلدين والشراكة الإستراتيجية في محاور متعددة.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الزيارة تأتي في توقيت غاية الحساسيه في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجانب الفرنسي على كافة المستويات الأقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية خاصة مكافحة الإرهاب ومجريات ما يحدث بشرق المتوسط والمنطقة.

وأضاف«خليل» في بيان صحفي، أن اللقاء تبني دفع المزيد من الاستثمارات الفرنسية داخل مصر، وتعزيز سبل التعاون في المجالات المختلفة ومنها التعليم والصحة والاتصالات والذكاء الاصطناعي وفي ضوء التحول الرقمي الذي تتبناه القيادة السياسية المصرية للارتقاء بكافة المستويات الخدمية والعلمية، وإيضا تعزيز الحراك السياحي في مصر.

أمين جامعة الدول العربية يعلق على القضايا المعاصرة من جامعة القاهرة.. أبو الغيط: لا مصر بدون نهر.. والتطبيع مع اسرائيل يجب استغلاله لإقامة فلسطين.. والربيع العربي تسبب في اضمحلال الدول العربية