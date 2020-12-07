مصطفى زمزم: تعليم 30 شخصًا حرفة الصيد ضمن مبادرة حياة كريمة بقنا

جدة - نرمين السيد - افتتحت مؤسسة "صناع الخير" اليوم الاثنين، أعمال التطوير، بقرية سمطا بحرى، بمحافظة قنا، وذلك بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وأشرف الداودى محافظ قنا، وعددًا من قيادات المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت إشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى الانتهاء من إعادة إعمار وتنمية وتطوير قرى الجمهورية الأشد احتياجًا.





وصرح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أنه تم إعادة إعمار ورفع كفاءة 30 منزلًا من المنازل المتهالكة داخل القرية، حيث تم ترميم جدران وعمل أسقف وتركيب باب وشباك وسيراميك الأرضيات، وعمل سباكة للحمام والمطبخ وعمل دهانات، بالإضافة إلى إنشاء 18 خزان صرف صحى ليستفيد منه 18 منزلًا بالقرية، وتوصيل 25 وصلة مياه شرب نقية.

وأشار زمزم، إلى أنه تم تسليم 30 مركب صيد للصيادين داخل القرية، يستفيد منها 30 أسرة ضمن المرحلة الأولى، وكذلك تأمين على حياتهم، بالإضافة إلى توفير الأدوات وكذلك توفير ثلاجة حفظ أسماك لهم، وذلك فى استجابة سريعة من مؤسسة "صناع الخير"، لمبادرة وزير القوى العاملة التى أطلقها من مؤتمر المسئولية المجتمعية، والذى دعا فيها المجتمع المدنى والقطاع الخاص لدعم صغار الصيادين فى محافظات مصر، بالإضافة إلى أن المؤسسة قامت بتعليم عدد 30 شخصًا على حرفة الصيد من خلال عدد من الدورات التدريبية، وذلك بإجمالى تكلفة 4 مليون جنيه.

وقامت المؤسسة، خلال الاحتفالية بتوفير قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون، لأهالى القرية بقنا حيث قامت القافلة بالكشف على 500 من أهالى 14 نجع بالقرية، و لاقت القافلة قبول واستحسان من الأهالى الذين أقبلوا عليها لإجراء الكشف الطبى حيث قامت القافلة بتقديم خدمات الكشف المجانى وتوزيع العلاج وتحديد الحالات التى تحتاج تدخلات جراحية أونظارات من خلال فريق من أمهر وأشهر أطباء العيون.

الجدير بالذكر، أن "صناع الخير" أطلقت مبادرة إنسانية رائدة لتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياج ونجحت فى الانتهاء من تنمية وتطوير قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم، وكذلك قرية السدح تخليدا لذكرى الاقتصادى محسن عادل، وجارى التخطيط للانتهاء من إعادة تنمية وتطوير 15 قرية أخرى فى عددًا من المحافظات.