صور.. محافظ القاهرة: مصر من أوائل الدول التى دعمت المرأة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تقديم كل الدعم الممكن لمساعدة كافة المدن الإفريقية لمواجهة جائحة كوورنا، ونقل خبرات مصر فى كيفية التعامل معها لكافة الدول الإفريقية.





واقترح محافظ القاهرة، خلال الجلسة الثانية لاجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، التى عقدت اليوم الإثنين، تنظيم اجتماع مشترك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بين المدن الإفريقية للنقاش وتبادل الخبرات عن كيفية مواجهة الجائحة وآثارها السلبية.

وأوضح عبد العال، أن محافظة القاهرة حرصت على توفير مبنى مجهز لاستضافة مقر دول الشمال للمنظمة، كما تم الإعداد للتوقيع على اتفاقية المقر فى مارس 2020، ولكن حالت ظروف جائحة كورونا دون إتمام ذلك، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع الأول تقديم الدعوة للمسئولين بالمنظمة الإفريقية والدولية لزيارة القاهرة فى فبراير القادم للتوقيع على اتفاقية المقر وإطلاق أنشطته.

وشدد خالد عبد العال، على سعى القاهرة لخلق شراكة دولية لدعم نشاط المقر، وذلك لخدمة المنظمة الإفريقية والدولية، ودعم نشاط "ريفيلا" إقليميا ودوليا لأهمية إعلاء دور المرأة الإفريقية.

وبين محافظ القاهرة، أن مصر كانت من أوائل الدول التى دعمت المرأة، فصارت فى مصر وزيرة ومحافظ ونائبة للمحافظ، ورؤساء مدن وأحياء.

وأشار عبد العال إلى حرص مصر على دعم أشقائها فى كافة المجالات لاسيما فى إطار ما تم الإعلان عنه صباح اليوم لاستضافة المؤتمر الثانى للمدن قاطرة ـ المدن المستدامة ـ فى نسخته الثانية، وذلك بعد نجاح المؤتمر الأول فى القاهرة فى يونيو 2019.

ولفت المحافظ إلى سعيه مع سكرتير عام منظمة المدن المحلية الإفريقية فى تنفيذ مقترحه الهام لعقد مؤتمر للمخلفات الصلبة وهو التحدى الكبير الذى يواجه المدن الإفريقية، مشددًا حرص القاهرة على الوفاء بتعهداتها والتزامها بالعمل الإفريقى المشترك.