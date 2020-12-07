التضامن : مؤسسة صناع الخير تخطت المستهدف

وأضافت، خلال كلمته بافتتاح قرية "سمطا بحرى" بقنا، بإعادة إعمار 30 منزلًا من منازل القرية وتسليم 30 مركب للصيادين، أن التدخلات المستهدفة للمبادرة شملت عدة محاور منها تدخلات لتحسين حالة المسكن من رفع كفاءة وفرش أثاث وتدخلات لرفع كفاءة الوحدات الصحية والاجتماعية بالقرى المستهدفة، بالإضافة إلى التدخلات الصحية والتى شملت عمليات جراحية وعمليات عيون وقوافل بيطرية وتوفير أجهزة تعويضية، لافتة إلى تميز مؤسسة صناع الخير فى مجال القوافل الطبية حيث نفذت المؤسسة العديد من القوافل خلال الفترة السابقة بما تشمله من إجراء عمليات جراحية وتوفير الأجهزة الخاصة والنظارات وغيرها من الاحتياجات.
ولفتت إلى أن التطويرات العلمية شملت المدارس والحضانات حيث تم إنشاء مدرسة بالكامل وتطوير 4 مدارس أخرى، وتجهيز عدد من الحضانات، بالإضافة إلى تطوير 4 وحدات إجتماعية، و2 وحدة صحية وتم تنظيم 6 قوافل بيطرية وإجراء 1014 عمليات عيون، وصرف 3117 نظارة عيون، و114 جهاز تعويضى، كما تم تركيب عدد 657 وصلات مياه، ورفع كفاءة 929 مسكن، وامداد خط مياه يخدم 55 ألف نسمة بطول 12 كيلو متر.
وأوضحت، أن مؤسسة صناع الخير تخطت المستهدف ووفرت تمويل إضافى غير الذى خصصته وزارة التضامن بالاتفاق مع الجمعيات، موجهة الشكر للمؤسسة لدعمها هذا العمل الإنسانى.
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