فيديو.. الصحة: لم نرصد أى حالة كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وقالت نهال بكر، صيدلانية بوزارة الصحة، إن الوزارة تقدم خدماتها فى مهرجان القاهرة السينمائى، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج الأمراض المزمنة.

وتابعت بكر: "بنوزع كمامات، ولو فيه حد عنده أمراض بيتم توجيهه للعربات المتنقلة ويحصل على الإسعافات الأولية".

فى حين قالت فاطمة عبدالرحمن مدير منطقة القاهرة الجديدة الطبية، إن الفرق الطبية متواجدة فى الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر، لتقديم الخدمة من خلال أكشاك لمرتادى المهرجان، كما يتم التوعية من فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

وأوضحت أن عربات القوافل المتنقلة تقدم الخدمات الطبية لأى مريض، مضيفة: "حتى الآن لم تصلنا حالة واحدة مصابة بكورونا، وكل الحالات اشتباه".