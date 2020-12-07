المصريين الأحرار يشيد بنجاح القمة المصرية- الفرنسية

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بنجاح القمة المصرية الفرنسية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فرنسا ولقاء نظيره إيمانويل ماكرون، وحفاوة الأستقبال التى تعكس قوة الصداقة بين البلدين والشراكة الإستراتيجية فى محاور متعددة.





وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان اليوم الاثنين، إن الزيارة تأتى فى توقيت بغاية الحساسية فى ضوء التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجانب الفرنسى على كافة المستويات الأقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية خاصة مكافحة الإرهاب ومجريات ما يحدث بشرق المتوسط والمنطقة.

وأكد خليل أن التعاون والتنسيق العسكرى بين البلدين فى ضوء الصداقة الوثيقة والتى شهدت تطورا ملحوظ خلال السنوات الأخيرة كان محور أساسيا، ولاسيما منطقة شرق المتوسط والعمل على تحقيق وإرساء دعائم الأمن والأستقرار.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحمل دوما هموم المنطقة بأثرها ولذلك ناقش مجريات ملف فلسطين وضرورة تهيئة المناخ الملائم لتحقيق السلام، ومجريات الأمر فى ليبيا وتبنى الحل السياسى الشامل للحفاظ على وحدتها، وتطرق للحديث عن مستجدات المناقشات بشأن سد النهضة والمساعى المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعى مصالح الجميع.

وأكد أن الرئيس السيسى تبنى خلال كلمته واللقاء ضرورة تشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب، ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية، وكالعادة لم يترك السيسى محورا اساسى دون الحديث فيه خلال القمة الناجحة.

وأضاف خليل، أن اللقاء تبنى دفع المزيد من الاستثمارات الفرنسية داخل مصر، وتعزيز سبل التعاون فى المجالات المختلفة ومنها التعليم والصحة والاتصالات والذكاء الاصطناعى وفى ضوء التحول الرقمى الذى تتبناه القيادة السياسية المصرية للارتقاء بكافة المستويات الخدمية والعلمية، وإيضا تعزيز الحراك السياحى فى مصر.