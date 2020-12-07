بالتعاون مع هيئة الكتاب.. الأوقاف تصدر كتاب فلسفة الحرب والسلم والحكم

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وفى إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، الإصدار الرابع والعشرون من السلسلة، وهو كتاب: " فلسفة الحرب والسلم والحكم "، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





ويبين هذا الكتاب أن الحرب ليست غاية ولا هدفًا لأى دولة رشيدة أو حكم رشيد، كما أنها ليست نزهة أو فسحة، وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: " لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا "، وإنما شرعت الحرب لرد الاعتداء ودفع العدوان، فهى حرب فى جملتها حرب دفاعية، لا بغى فيها ولا اعتداء.

ويؤكد الكتاب، أن قضية السلم هى القضية الراسخة فى الفكر الإسلامى، وأن السلام الحقيقى يقتضى أن يكون الإنسان فى سلام مع نفسه، ومع أصدقائه، ومع جيرانه، ومع الإنسان والحيوان والنبات والجماد، ومع الكون كله، فيقول النبى (صلى الله عليه وسلم) : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ".

ويوضح الكتاب، أن الإسلام لم يضع قالبا جامدًا صامتًا محددًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يُقره الإسلام، ومتى اختلت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها.