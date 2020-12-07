محاضرات الأنبا رافائيل الأسبوعية بلا حضور شعبى

جدة - نرمين السيد - أعلنت كنائس وسط القاهرة، اليوم الاثنين، أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، وتطبيقا للقرارات الكنسية الأخيرة، سيقوم الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط البلد، باستكمال محاضرات درس الكتاب المقدس بدون حضور شعبى.





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