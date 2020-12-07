عبر الفيديو كونفرانس.. العنانى يشارك بمؤتمر استئناف السياحة فى العالم

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، فى المؤتمر الذى نظمته دولة إسبانيا بالتعاون مع المجلس الدولى للسياحة والسفر (WTTC) ومنظمة السياحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة كيفية استئناف الحركة السياحية على مستوى العالم ودعم تعافى القطاع السياحى بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وشهد المؤتمر، مشاركة رئيس وزراء دولة إسبانيا، وعددًا من وزراء السياحة فى العالم، منهم وزراء كل من إسبانيا والبرتغال وإنجلترا، بالاضافة إلى ممثلى كبرى منظمى الرحلات والشركات العاملة فى المجال السياحى، ومسئولى منظمة السياحة العالمية، والمجلس الدولى للسياحة والسفر، ومنظمة الآياتا.

وخلال المؤتمر، اتفق المشاركون على أهمية العمل بجدية لاستعادة الحركة السياحية، خاصة فى ضوء تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى أدت إلى فقدان ملايين العاملين بالقطاع السياحى على مستوى العالم لأعمالهم، وكذلك التأثير سلبا على الوظائف ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع، كما أكدوا على الدور الفاعل للسياحة فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

كما أكدوا على أهمية صناعة النقل الجوى وتوحيد المعايير الخاصة بالاجراءات الوقائية بين الدول المرسلة والمستقبلة للسائحين، بما يضمن تحقيق تعاف مستدام للقطاع يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الصحية وتسهيل السفر وسلاسة العمل فى المطارات وموانئ الوصول المختلفة.

واختُتم المؤتمر بالاتفاق على تبنى إعلان "لابالما" الذى تضمن عددا من التوصيات التى أكدت على أهمية استئناف السياحة فى العالم وتوحيد المعايير والإجراءات والبروتوكولات المتبعة فى هذا الصدد وفتح مسارات للسفر، واعتماد بدائل مرنة للحجز والدفع الالكترونى واعتماد إجراءات تحفيز اقتصادية للقطاع.