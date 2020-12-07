 السيسي يلتقي عمدة باريس ويبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري  

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الاثنين، مع "آن هيدالجو" عمدة باريس، وذلك في مقر عمودية باريس.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول استعراض التجربة المصرية الحالية في المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية واستشراف فرص التعاون بين باريس والقاهرة والمدن الجديدة في محافظات مصر.

وقد رحبت عمدة باريس بالرئيس في زيارته لفرنسا، معبرة عن التطلع للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة خاصة على الصعيد الثقافي وقطاع الخدمات، وذلك في إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين وحرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه، أوضح الرئيس حجم وتنوع المشروعات القومية الكبرى الجارية في مصر وهو الامر الذي يوفر مجالات متعددة للتعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك في قطاع السياحة والآثار في ضوء سلسلة المتاحف الجديدة وعلي راسها المتحف المصري الكبير الذي يعد الأكبر في العالم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري.

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