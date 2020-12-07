أمن قنا يتوصل لصاحب صورة «رشاش الجرينوف»

نجحت الأجهزة الأمنية في قنا التوصل إلى أحد الأشخاص بعد تداول صورة له يحمل سلاح ناري رشاش جرينوف، وقيامه بإرسال الصورة لمعارفه وأصدقائه عبر تطبيق (واتس آب).

عقب تداول الصورة فحصت الأجهزة الأمنية الصورة وتوصل أن صا أمكن تحديد المذكور ، وتبين أنه (عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطه وبحوزته السلاح الناري، وبمواجهته قرر حيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.