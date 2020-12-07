تعرف على نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022

أسفرت قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2022، التي سوف تقام في قطر، عن مجموعات متوازنه، والتي أقيمت اليوم في مدينة زيوريخ السويسرية، والتي أجريت بشكل افتراضي دون حضور ممثلي الـ 55 منتخبا، في ظل الإجراءات الاحترازية، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد،وجاءت مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022 على النحو التالى:



المجموعة الأولى: البرتغال، صربيا، جمهورية أيرلندا، لوكسمبورج، أذربيجان

المجموعة الثانية: إسبانيا، السويد، اليونان، جورجيا، كوسوفو

المجموعة الثالثة: إيطاليا، سويسرا، ايرلندا الشمالية، بلغاريا، ليتوانيا

المجموعة الرابعة: فرنسا، أوكرانيا، فنلندا، البوسنة والهرسك، كازاخستان

المجموعة الخامسة: بلجيكا، ويلز، التشيك، بيلاروسيا، إستونيا

المجموعة السادسة: الدنمارك، النمسا، إسكتلندا، الكيان الصهيوني، جزر فارو، مولدوفا

المجموعة السابعة: هولندا، تركيا، النرويج، مونتنيجرو، لاتفيا، جبل طارق

المجموعة الثامنة: كرواتيا، سلوفاكيا، روسيا، سلوفينيا، قبرص، مالطة

المجموعة التاسعة: إنجلترا، بولندا، المجر، ألبانيا ، أندورا، سان مارينو

المجموعة العاشرة: ألمانيا، رومانيا، أيسلندا، مقدونيا الشمالية، أرمينيا، ليشتنشتاين

مجموعات تصفيات اوروبا المؤهلة لكاس العالم 2022

وشارك الإيطالي دانييلي دي روسي والهولندي رافائيل فان دير فارت كمساعدين في قرعة مرحلة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكان دي روسي ضمن الفريق الإيطالي الذي توج بمونديال 2006 في ألمانيا، وكذلك شارك في مونديالي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، ودافع عن قميص الأزوري 117 مرة، ويعد أحد أساطير نادي روما، بدوره، شارك فان دير فارت، الذي دافع عن قميص المنتخب البرتقالي 109 مرات، في مونديال ألمانيا وكذلك جنوب أفريقيا الذي وصلت فيه هولندا للوصافة بعد خسارتها في النهائي أمام إسبانيا (0-1).

وتم تقسيم المنتخبات الـ 55، إلى 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات تضم 6 منتخبات، بجانب 5 مجموعات، تحتوى على 5 منتخبات.

ويتأهل متصدرى المجموعات العشر مباشرة إلى مونديال قطر 2022، أما أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر، فتخوض ملحقا يضم أفضل منتخبين في دور المجموعات ضمن دوري الأمم 2020-2021 لم يحالفهما الحظ بالتأهل عبر التصفيات التقليدية، وينتج عن ذلك الملحق تأهل ثلاثة منتخبات إضافية، بحيث يشارك 13 منتخبا أوروبيا في قطر من أصل 32.

وفي الملحق، تتوزع المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات مختلفة من مباريات إقصائية مباشرة، بحيث يتأهل إلى المونديال من يفوز في مباراتين تواليا.

جدير بالذكر أن، التصفيات الأوروبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، سوف تنطلق بداية من مارس المقبل، بخوض 3 مباريات، قبل أن تتوقف، لإفساح المجال لخوض نهائيات يورو 2020، خلال الصيف المقبل.