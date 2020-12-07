الرئيس السيسي يدون كلمة بمقر عمودية باريس

دون الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في مقر عمودية باريس وذلك خلال لقائه بعد ظهر اليوم مع آن هيدالجو عمدة باريس، وذلك في مقر عمودية باريس".
وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، ان اللقاء تناول استعراض التجربة المصرية الحالية في المشروعات القومية الكبري خلال السنوات الماضية واستشراف فرص التعاون بين باريس والقاهرة والمدن الجديدة في محافظات مصر.
ورحبت عمدة باريس بالرئيس في زيارته لفرنسا، معبرة عن التطلع للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة خاصة على الصعيد الثقافي وقطاع الخدمات، وذلك في اطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين وحرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
من جانبه، أوضح الرئيس حجم وتنوع المشروعات القومية الكبري الجارية في مصر وهو الامر الذي يوفر مجالات متعددة للتعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الادارية الجديدة، وكذلك في قطاع السياحة والآثار في ضوء سلسلة المتاحف الجديدة وعلي راسها المتحف المصري الكبير الذي يعد الاكبر في العالم، بالاضافة الي تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
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