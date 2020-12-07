الهيئة الوطنية للصحافة تحتفل بالصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ

أقامت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي اليوم "الاثنين" احتفالية لتكريم الزملاء الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ، في تقليد جديد تضعه الهيئة لتدعيم فكرة التكامل والتعاون بين التشريع والصحافة والإعلام المكتوب والمرئي والمسموع.

حضر الحفل فيبي جرجس وكيل مجلس الشيوخ نيابة عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية.

وأكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الاحتفال بالزملاء الذين أصبحوا أعضاء في مجلس الشيوخ هو إضافة وتقليد جديد تحرص عليه الهيئة الوطنية للصحافة للدعم الكامل والتعاون بين التشريع والصحافة والإعلام المقروء والمرئي والمسموع.

وأضاف أن عودة مجلس الشيوخ كان من العلامات الأساسية لإرساء العملية الديمقراطية ولأهمية دور المجلس في تشريع وسن القوانين وابداء الرأي في مشروعات القوانين وهنا يأتي دور الصحافة في تسليط الضوء على أهم القضايا التشريعية المطروحة على الساحة وتوعية الرأي العام المصري بمجريات الأمور وطرح الإيجابيات والسلبيات لخلق نوع من الرأي والرأي الآخر لإثراء الممارسة السياسية.

وفي كلمتها، أكدت فيبي جرجس وكيل مجلس الشيوخ أن المجلس يضم مجموعة متميزة من أصحاب الخبرة في مجال الصحافة والإعلام ونخبة متميزة من أصحاب الخبرات في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والذين نأمل منهم جميعًا أن يكون لهم دور فعال ومثمر في اثراء الحياة الديمقراطية.

كما أكدت على دعم الدولة الكامل بكافة أجهزتها للصحافة والإعلام بكافة أشكاله، للنهوض بدورها الأصيل التثقيفي والتنويري.

وتحدث كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أهمية دور الصحافة والإعلام في تدعيم أركان الدولة المصرية والدفاع عنها وهو الدور الذي قامت به دائمًا ولم ينكره أحد أبدًا، وأشار إلى ضرورة مواجهة الإعلام الموازي والتعامل معه بشكل سليم وصحيح.

وقال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن وجود مجموعة من الصحفيين والإعلاميين كأعضاء في مجلس الشيوخ هو انتصار للصحافة والإعلام، متمنيًا أن يؤدوا الدور المنوط بهم وتدعيم مسار العملية الديمقراطية.

وفي نهاية الحفل تم توزيع دروع باسم الهيئة الوطنية للصحافة على النواب الذين حضروا وهم كل من الدكتور عبد المنعم سعيد وإبراهيم حجازي، محمد شبانة، محمود مسلم، عماد الدين حسين، عبد العزيز النحاس، محمود بكري، إبراهيم أبو كيلة، أبو سريع إمام، طارق تهامي، أسامة الهواري، طارق سعدة، نادية مبروك.