“أنا آسف” ماكرون يتراجع ويعتذر بشكل صريح للمسلمين عن الرسوم المسيئة للنبي أثناء لقاءه السيسي

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محمد سياف - ابو ظبي - قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم خلال مؤتمر صحفي أثناء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعتذار للمسلمين عن الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام والتي أثارت غضباً كبيراً في شتى ربوع العالم الإسلامي والعربي، ويأتي هذا الإعتذار بعد تصريحات سابقة له بأنه لم يخطئ حتى يتقدم باعتذار.

“أنا آسف” ماكرون يتراجع ويعتذر بشكل صريح للمسلمين

ويعد هذا هو التراجع الثاني لفرنسا منذ أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتصريحان الرئيس الفرنسي عن الإسلام والذي زعم فيها أن الإسلام في أزمة حقيقية، حيث شنت الشعوب الإسلامية والعربية مقاطعة للمنتجات الفرنسية، على خلفية الرسوم المسيئة مما جعل الخارجية الفرنسية تناشد المسلمين بعدم مقاطعة منتجات فرنسا.

واليوم اعتذر ماكرون بشكل واضح للمسلمين، وذلك في تصريحات له اليوم أثناء المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال الرئيس الفرنسي للمسلمين أنا آسف من الصدمة التي سببتها الرسوم المسيئة، ولكن كان يجب أن الرد بسلام، مضيفاً أن هذه الرسوم لم تصدر عن السلطات الفرنسية، ولكن صدرت من صحفي ويجب الرد عليها بهدوء.

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وقامت الخارجية الفرنسية في وقت سابق بدعوة دول العالم الإسلامي بعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية، وقالت في بيان لها أن المسلمين في فرنسا هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الفرنسي، وتاريخ البلاد، مؤكدةً أن فرنسا تحارب الفكر المتطرف بمشاركة المسلمين في فرنسا، ودعت إلى عدم مقاطعة منتجاتها.