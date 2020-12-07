الوطنية للصحافة تكرم النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ

كرمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجى، النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ.



جاء ذلك في ضوء تكريمها للصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ، بحضور وكيل مجلس الشيوخ فيبى فوزى، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر،ورئيس الهيئة الوطنية للاعلام حسين زين،ورؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف المصرية. جاء ذلك في ضوء تكريمها للصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ، بحضور وكيل مجلس الشيوخ فيبى فوزى، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر،ورئيس الهيئة الوطنية للاعلام حسين زين،ورؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف المصرية. وتأتى فكرة التكريم كتقليد جديد حرصت الوطنية للصحافة على اتباعه لدعم فكرة التكامل بين التشريع والإعلام بمختلف أطيافه.



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