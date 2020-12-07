حسام الشاهد يكتب.. شركات التسويق العقاري في مصر.. تحتاج إلى نظره

في ظل حجم التغير الكبير الذي يشهده السوق العقاري في مصر ، وماتم إحداثه من طفرات سريعه ومتلاحقه وإيجابية إنعكست بلاشك بشكل إيجابي علي أداء القطاع العقاري في مصر ، كما أن ما إحدثته المشروعات العمرانيه المتميزه التي أطلقتها الدوله المصريه علي مدار ال6 سنوات الماضيه كالعاصمه الاداريه الجديده والعلمين والجلاله - وتأثير تلك المشروعات علي السوق العقاريه المصريه، وهو ماإستلزم ضروره إحداث تغيير في نمط وشكل التسويق العقاري في مصر - بما ينعكس علي حجم مبيعات القطاع بالنسبه تحديدا لشركات التطوير العقاري في مصر ، وأيضا علي هدف الدوله في دعم مبادراتها الخاصه بتصدير وإستيراد العقارات ، ولعل هذا الامر مايطرح دائما عده تحديات تتعلق بأن تقدم شركات التسويق العقاري أفضل مالديها من أنماط مبيعيه علي إعتبار أنها تمثل شريك رئيسي لشركات التطوير العقاري في زياده حجم مبيعاتها في ظل حجم التنافس الكبير الان في السوق العقاري المصري ، ألا أنه علي رغم مشروعيه بأن تقوم شركات التسويق العقاري بأن تقدم أفضل ما لديها من أساليب بيعيه لتجتذب اكبر قدر ممكن من العملاء ، بأن تتجه نحو أساليب بيعيه قد تشكل قدرا من التهديد والتحدي ايضا لكافه الشركات العقاريه الأخري العامله في السوق العقاري كنظام الكاش باك علي سبيل المثال لا الحصر .

إقرأ أيضا المستشار علاء فؤاد يتفقد مبنى وزارة شئون المجالس النيابية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ولعل بدايه إنتشار هذا الامر - حتم من ضروره التفكير نحو تصحيح مسار عمل شركات التسويق العقاري بما يضمن اكبر قدر ممكن من النزاهه في السوق العقاري وتقديم شكل إحترافي تنافسي للعمليه البيعيه، وهو مايدعو إلي ضروره التفكير نحو التوجه إلي إنشاء إتحاد لشركات التسويق العقاري علي غرار إتحاد المطورين العقاريين - يتم من خلاله وضع ميثاق وأطر قانونيه تنظم عمل شركات التسويق العقاري بما يخدم مصلحه جميع الأطراف ،ويحقق قدرا أكبر من التنافسية في السوق العقاري والتي تقوم علي تفكير شركات التسويق العقاري بأن تقدم أفضل ما لديها من أساليب بيعيه تحافظ علي إستقرار السوق العقاري.

كما أنه لابد أن تقوم شركات التسويق العقاري بالتأسيس لهياكل إداريه أكثر إستقراريه داخلها تضمن الاستقرار الوظيفي للعاملين لديها ، بما يدعم قدرتها في تحقيق نسب مبيعات قويه، كما يجب أن تحاول شركات التسويق العقاري من إبتكار أساليب تسويقيه تسهل من قدرتها علي إختراق الأسواق الخارجيه وإجتذاب اكبر قدر ممكن من العملاء الاجانب نحو شراء المنتج العقاري المصري أو الاستثمار في السوق العقاري، ولعل حجم التغير في نمط وشكل المشروعات العقاريه الان في السوق العقاري المصري والتوجه نحو مدن الجيل الرابع والمدن الذكيه والمدن المستدامة - قد يكون عاملا مساعدا لها بأن تحقق نسب بيعيه كبيره خارجيا.

وفي النهايه فإن شركات التسويق العقاري هي شريك أساس وأحد أهم أركان السوق العقاري في مصر ،لذا فإن الاهتمام بها ودعمها نحو التطوير وتقديم أفضل ما لديها فهو مسئوليه مشتركه بين الدوله وشركات التطوير العقاري - بما ينعكس في النهايه علي دعم القطاع العقاري في مصر نحو إستكمال مسيرته التنموية وتقديم أفضل منتج عقاري تنافسي .

