طارق‭ ‬تهامى‭ ‬يقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬رابطة‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬من‭ ‬الصحفيين

أعرب‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفى‭ ‬طارق‭ ‬تهامى،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتكريم‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحافة،‭ ‬وتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬للكاتب‭ ‬الصحفى‭ ‬كرم‭ ‬جبر‭ ‬وحسين‭ ‬زين‭ ‬والزميلة‭ ‬النائبة‭ ‬فيبى‭ ‬فوزى‭ ‬جرجس،‭ ‬وكيل‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬وعبدالصادق‭ ‬الشوربجى‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ .



جاء ذلك خلال حفلاً تكريم الزملاء الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، بمقر الهيئة وأناب المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ لحضور حفل التكريم، وحضر الاحتفالية الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ ، والكاتب الصحفي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ عدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

وقال‭ ‬تهامى‭ ‬إن‭ ‬المجلس‭ ‬يضم‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الزملاء‭ ‬الصحفيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستغل‭ ‬هذا‭ ‬التكتل‭ ‬وهذا‭ ‬العدد‭ ‬تحت‭ ‬أى‭ ‬مسمى؛‭ ‬لأنها‭ ‬نواة‭ ‬للتلاقى‭ ‬وطرح‭ ‬الأفكار،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬فى‭ ‬المجلس‭ ‬أصبحت‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬والسياحة‭ ‬والآثار،‭ ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬مدى‭ ‬مشروعية‭ ‬تكوين‭ ‬رابطة‭ ‬أو‭ ‬ملتقى‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬والإعلاميين،‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬النقاش‭ ‬وإخراج‭ ‬منتج‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬المهنة‭.‬

وأضاف‭ ‬تهامى‭ ‬أن‭ ‬الزملاء‭ ‬الصحفيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬يستطيعون‭ ‬التلاقى‭ ‬والتجمع‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لتنظيم‭ ‬الإعلام‭ ‬وفروعه‭ ‬المختلفة‭ ‬للمساهمة‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬التى‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬الزملاء‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬فكرة‭ ‬أوجهها‭ ‬للنائبة‭ ‬الإعلامية‭ ‬فيبى‭ ‬فوزى‭ ‬جرجس،‭ ‬وكيل‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬والأستاذ‭ ‬إبراهيم‭ ‬حجازى،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬سعيد‭ ‬لتفعيلها،‭ ‬وأتوقع‭ ‬أنها‭ ‬فكرة‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذى‭ ‬قابلناه‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقابله‭ ‬اهتمام‭ ‬مماثل‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحافة‮»‬‭.

وياتي هذا في في تقليد جديد لدعم فكرة التكامل بين التشريع والإعلام بكل أطيافه، نظمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي.

