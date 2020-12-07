مرثا محروس لـ تحيا مصر: الرئيس حمل رسالة سلام للعالم بتصديه لخطاب الكراهية.. والتعاون مع الجانب الفرنسى مهم

قالت النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حديث الرئيس السيسى، خلال القمة الذى جمعته بالرئيس الفرنسي ماكرون، حملت رسالة سلام لفرنسا والعالم، وكان ذلك واضحًا من خلال إبراز دور مصر فى محاربة الإرهاب.

وأشادت عضو مجلس النواب، خلال حديثها لـ تحيا مصر، على خطاب الرئيس الذى يدعوا فيه إلى ضرورة التصدى لخطاب الكراهية، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، بالإضافة إلى تأكيده على ترسيخ مبدأ المواطنة، الذى هو حق دستورى بالأساس.

وأشارت إلى الزيارة دفعت بدورها عجلة الاستثمار بين الجانب الفرنسى والمصرى، فى إطار تعاون مشترك، خاصة لما تمثله الدولتين من ثقل على مستوى المحيط الدولى.

اقرا أيضًا: النائبة مرثا محروس تدلي بصوتها في اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب



وأوضحت محروس، إلى أن الرئيس تصدى بشكل واضح إلى من يروج أن مصر لها موقف عنصرى أو تمييز داخل البلاد، فى إشارة منها إلى حديث الرئيس حول رفضه القاطع حول الإساءة للأديان.

