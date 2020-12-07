النائب محمد رشاد: هناك تطابق تام في الموقفين المصري والفرنسي إزاء العدوان التركي في شرق المتوسط

أكد النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي لفرنسا، قائلا: توقيت هام للغاية وتؤكد على عمق العلاقات المصرية – الفرنسية مشيرا الى ان الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين المصري والفرنسي، على تنمية العلاقات الاستراتيجية التى تجمعهما، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.

وشدد نائب الاسكندرية، على أن الزيارة ستشمل استعراض الرؤية المصرية، للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاستثمارية والتجارية، في ظل الجهود المستمرة لمصر في تشجيع وجذب الاستثمارات الفرنسية والأجنبية للبلاد.

وأوضح عثمان ان الزيارة جاءت في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى، وعملية التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد، مؤكدا على متانة العلاقات بين مصر وباريس، خصوصا وأن حجم التبادل السلعي بين القاهرة وباريس وصل في عام 2019.

إلى نحو 2.253 مليار دولار.

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