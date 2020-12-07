صحة كفر الشيخ لـ دوت الخليج: لا حالات خطرة بين المصابين باختناق فى محطة المياه

جدة - نرمين السيد - وأكدت سلام فى تصريح خاص لـ دوت الخليج، خروج مجموعة من المصابين، مشيرة إلى وجود أعداد قليلة باستقبال مستشفى كفر الشيخ والتأمين الصحى.
وأوضحت وكيل صحة كفر الشيخ، أنه عقب التسريب تم إخلاء المحطة وموقف سيرفيس كان ملاصقًا لها، مشيرة إلى أن الإصابات عبارة عن ضيق فى التنفس نتيجة استنشاق الغاز.
وأشارت الدكتورة سوسن سلام، إلى أنه يتم حصر أعداد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات، مؤكدة أن العدد قليل وليس كما يذكر فى بعض المواقع الإخبارية.
كانت محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، شهدت اليوم، حادث تسرب غاز كلور من محبس إحدى الخزانات، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين والمواطنين بالاختناق، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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