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ويبرز الكتاب أهمية بناء الدولة، وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التى لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، حسب بيان لوزارة الأوقاف.
ويفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء، وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد.
كما يفرق بين مفهوم المصلحة فى منظور الدولة، ومفهومها فى منظور الجماعة، ويحذّر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التى تحاول القفز فوق سلطة الدولة.
ويؤكد الكتاب أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة، ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية، كما يبين بجلاء ووضوح أن فقه الجماعات فقه نفعى مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدور كتاب فقه الدولة وفقه الجماعة لوزير الأوقاف مترجما إلى اللغة الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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