صدور كتاب فقه الدولة وفقه الجماعة لوزير الأوقاف مترجما إلى اللغة الروسية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة "رؤية باللغات الأجنبية"، كتاب: "فقه الدولة وفقه الجماعة"، للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مترجمًا إلى اللغة الروسية، مع تتابع عملية الترجمة لباقى كتب السلسلة.





ويبرز الكتاب أهمية بناء الدولة، وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التى لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، حسب بيان لوزارة الأوقاف.

ويفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء، وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد.

كما يفرق بين مفهوم المصلحة فى منظور الدولة، ومفهومها فى منظور الجماعة، ويحذّر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التى تحاول القفز فوق سلطة الدولة.

ويؤكد الكتاب أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة، ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية، كما يبين بجلاء ووضوح أن فقه الجماعات فقه نفعى مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.