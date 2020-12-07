لأول مرة.. الوطنية للصحافة تنظم غدا منتدى الإدارة والتسويق

جدة - نرمين السيد - يفتتح المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، غدا الثلاثاء، المرحلة الأولى لـ منتدى الإدارة والتسويق، الذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمشاركة 23 مدير عام من مؤسسات الأهرام وروز اليوسف خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر.





وأوضح الشوربجى، فى بيان للهيئة، اليوم الإثنين، أن المنتدى، هو الأول من نوعه فى تاريخ الصحافة القومية، ويهدف لمناقشة الجديد فى نظم الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية والتسويق عبر نقاش مفتوح مع عدد من خبراء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المنتدى سينعقد على ثلاث مراحل وأن المرحلتين الثانية والثالثة مخصصتان لمديرى العموم فى مؤسسات أخبار اليوم ودار التحرير ودار المعارف ودار الهلال ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع. وقال إن المنتدى يأتى ضمن خطة تطوير أنشطة المؤسسات الصحفية بطرح أفكار ورؤى جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الهيئة نظمت 22 دورة تدريبية وحلقة نقاشية لقطاعات الإدارة والتحرير فى المؤسسات القومية من بينها المطابع والشؤون المالية وصحفيو المواقع الإليكترونية خلال الأشهر الخمسة الماضية.

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