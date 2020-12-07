جدة - نرمين السيد - وتتم جولة الإعادة فى 13 محافظة، هى: القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، على أن تستكمل غدًا الثلاثاء.
وتجرى جولة الإعادة بين 202 مرشح لشغل 101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نتائج المرحلة الثانية، متضمنة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصتين للقوائم، بالإضافة إلى حسم 41 مرشحًا فوزهم من الجولة الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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