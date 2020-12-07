انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب 2020

جدة - نرمين السيد - وتتم جولة الإعادة فى 13 محافظة، هى: القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، على أن تستكمل غدًا الثلاثاء.

وتجرى جولة الإعادة بين 202 مرشح لشغل 101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نتائج المرحلة الثانية، متضمنة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصتين للقوائم، بالإضافة إلى حسم 41 مرشحًا فوزهم من الجولة الأولى.