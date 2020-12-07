كلية الشريعة والقانون بالغربية تشيد بجهود الأوقاف فى نشر الفكر المستنير

جدة - نرمين السيد - أهدى الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر السابق، والشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية، اليوم الإثنين، مجموعات من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، للدكتور محمود عثمان، وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالغربية.





وحسب بيان لـ وزارة الأوقاف، اليوم، ثمن وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالغربية، دور وزارة الأوقاف فى نشر الوعى الدينى والثقافى لدى الشباب. يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات: الأوقاف، والثقافة، وجامعة الأزهر الشريف.

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