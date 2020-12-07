سفير مصر فى بلجراد يلتقى نائبة رئيسة وزراء صربيا لتعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - التقى سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلى"، نائبة رئيسة وزراء صربيا وزيرة الثقافة والإعلام الجديدة "مايا جويكوفيتش"، حيث ناقشا خطة عمل مقترحة لتعزيز التعاون الثنائى بين مصر وصربيا على مدار العام القادم.





وأشار "الجويلى"، إلى أن اللقاء تناول أفكار ملموسة منها إمكانية الاحتفال بالذكرى الـ112 على إقامة العلاقات الدبلوماسية، من خلال إنتاج فيلم وثائقى مع أرشيف الفيلم الوثائقى الصربى، والعمل على الاحتفال المُشترك بالذكرى الـ 60 لتأسيس حركة عدم الانحياز العام القادم بمتحف يوغوسلافيا فى بلجراد، مع إبراز دور كل من القاهرة وبلجراد فى إقامة الحركة، وتحويل معرض الوثائق التاريخية عن العلاقات الدبلوماسية بين البلديّن، الذى سبق افتتاحه بمقر البرلمان الصربى بحضور رئيس مجلس النواب المصرى، إلى كتاب أبيض مطبوع يؤرخ للعلاقات بين الدولتيّن، وكذا استمرار التنسيق للانتهاء من مذكرات التفاهم قيد التباحث بين المتحف القومى للحضارة المصرية فى مصر ومتحف الفنون الأفريقية فى صربيا من جانب وبين المركز القومى للسينما بمصر ومركز السينما الصربى من جانب أخر.



وأضاف سفير مصر فى بلجراد، أن اللقاء ركز أيضًا على متابعة المشاركة الناجحة للهيئة العامة للكتاب فى معرض بلجراد للكتاب فى 2019، من خلال تعزيز التعاون القائم فى مجال الكتب والنشر.

من جانبها، دعت "جويكوفيتش"، الناشرين المصريين إلى التقدم للحصول على المنح المتاحة التى تقدمها الحكومة الصربية لتشجيع ترجمة الكتب الصربية إلى العربية.

كما أعربت عن تقديرها للنشاط الثقافى المتميز لمصر فى صربيا على مدار السنوات الماضية، مؤكدة حرصها على الاستمرار فى توجيه الدعوة لمصر فى الأحداث الثقافية الكبرى فى البلاد كضيف شرف، خاصةً فى فعاليات مهرجانات بلجراد الدولية فى مجال الفيلم والمسرح والموسيقى.

هذا، وعبرت كذلك عن حرصها على تبادل زيارات الشخصيات البارزة فى وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.