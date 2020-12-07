مركز الأزهر للفتوى: حب الأوطان من تمام الإيمان

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وأثنى علماء الأزهر، خلال لقاء فى جمعية حقوق المرأة السيناوية، على المرأة السيناوية وما تقدمه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على استقرار أسرتها، وما تقوم به من غرس روح الانتماء وحب الوطن فى نفوس أبنائها، كما نوهوا إلى أن حب الأوطان من تمام الإيمان، وأن حب الوطن قيمة سامية لا بد من الحفاظ عليها وتنميتها فى النفوس.
وعقدت ندوة بمعهد العلوم التجارية تناولت دور الشباب فى بناء المجتمع، والحفاظ على مقدراته المادية والمعنوية، وأن طلاب اليوم هم آباء وأمهات الغد، الذين عليهم أن يربوا أبناءهم على حب الوطن والانتماء إليه.
كما عقدت ندوة بكلية التربية الرياضية تحدث فيها الأعضاء عن أهمية الأخلاق فى الرقى بالمجتمعات، وتناولت الندوة أهمية الحفاظ على استقرار الأسرة، وأسس اختيار شريك الحياة، والحدود الشرعية لعلاقة الرجل بالمرأة.
وفى نهاية اللقاءات دارت حوارات تفاعلية مفتوحة بين الحضور وعلماء الأزهر الشريف، أجاب فيها المحاضرون عن كل ما طرح من أسئلة واستفسارات.
كما ظهر الإقبال الكثيف، والحفاوة البالغة من الحضور بعلماء الأزهر الشريف.
يذكر أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية مستمر فى لقاءاته بطلاب وأهالى شمال سيناء حتى الجمعة المقبلة.
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