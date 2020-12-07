فيديو.. التعليم تطلق القناة الثانية من مجموعة مدرستنا

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التربية والتعليم، القناة الثانية من مجموعة قنوات "مدرستنا" التعليمية، والتى تقدم برامج تعليمية بإشراف الوزارة، لطلاب المرحلة الثانوية ومراحل التعليم الجديد "الصف الأول حتى الثالث الابتدائى".





وتقدم، بحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، قناة مدرستنا 2، محتوى تعليمى للمرحلة الثانوية، يشرح كيفية فهم نواتج التعلم من خلال استخدام منصات ﺑﻨﻚ المعرفة المصرى المختلفة، وكذلك للتعرف على أنماط الأسئلة الجديدة، بالإضافة إلى برامج تعليمية لأولياء أمور الطلاب فى نظام التعليم الجديد، كى يتمكنوا من توجيه أبنائهم فى المنزل.

تستهدف القناة طلاب المرحلة الثانوية، لذلك تختلف فلسفة البرامج المقدمة لتخاطب احتياجات هذه الفئة العمرية والتى تختلف بطبيعة الحال عما يتم تقديمه على القناة الأولى من مجموعة مدرستنا من حصص مباشرة.

وتعتمد قناة مدرستنا 2، على مساعدة الطلاب فى الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة بالإضافة إلى تيسير فهم أسئلة التقويم والامتحان وإلقاء الضوء على كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.

وأوضحت الوزارة، أن القناة ستبدأ القناة باللغة العربية وتتناول اللغات الأخرى تباعا، عبر التردد 12206، الاستقطاب: رأسى، معدل ترميز 27500.