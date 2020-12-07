الصحة تعلن مغادرة 94 من مصابى اختناق الكلور بكفر الشيخ للمستشفيات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 94 مواطنًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وذلك من إجمالى 106 حالات أصيبت باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بشركة مياه الشرب بحى الزهور بمحافظة كفر الشيخ.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، فى بيان، اليوم الإثنين، أنه تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة وإرسال فريق من المسعفين على الفور بموقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم نقل 64 حالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، و46 حالة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وأكد مجاهد، أن جميع المواطنين الذين ما زالوا فى المستشفيات حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية وخروجهم من المستشفيات.

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