الأربعاء.. افتتاح المقر الجديد لـ أوقاف المنوفية بتكلفة 3 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور عبد الله حسن عبد القوى، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، نائبًا عن إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والشيخ أحمد عبد المؤمن، مدير مديرية أوقاف المنوفية، المبنى الإدارى لمديرية أوقاف المنوفية الجديد، يوم الأربعاء المقبل.





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