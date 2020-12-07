وزير التنمية المحلية: مواعيد إغلاق المحال فرصة لتحسين البنية التحتية  

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه بصدور قانون إغلاق المحال العامة، تم تشكيل اللجنة العليا برئاسته لتحديد المواعيد الملائمة وتم التنسيق مع وزارة الداخلية وجميع المحافظات لحوكمة الأمور بشكل أفضل حتى تم الوصول للمواعيد التى تم الإعلان عنها، موضحا أن هذه المواعيد تعد فرصة كبيرة لتحسين البنية التحتية ورفع المخلفات بشكل أفضل.

وأشار اللواء شعراوى خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين إلى رضا الناس عن مواعيد إغلاق الورش داخل الكتل السكنية لما تسببه من ازعاج خلال فترة عملها ولتوفير مزيد من الراحة للمواطنين، مؤكدا وجود استثناء واحد في حالة طلب محافظة ما تغيير المواعيد فيتم في هذه الحالة العرض على وزير التنمية المحلية واتخاذ القرار المناسب.

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