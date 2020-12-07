مصرع مسنة إثر انهيار سقف غرفتها بالهرم.. والحماية المدنية تستخرج الجثة (صور)

انهار سقف غرفة على سيدة (78 سنة) في شارع متفرع من شارع الهرم قسم العمرانية، ما تسبب في وفاتها، وتم استخراج الجثة بمعرفة الحماية المدنية، وتسليم الجثة الى القسم والإسعاف.. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل



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