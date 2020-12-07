أخبار مصرية

مصرع مسنة إثر انهيار سقف غرفتها بالهرم.. والحماية المدنية تستخرج الجثة (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انهار سقف غرفة على سيدة (78 سنة) في شارع متفرع من شارع الهرم قسم العمرانية، ما تسبب في وفاتها، وتم استخراج الجثة بمعرفة الحماية المدنية، وتسليم الجثة الى القسم والإسعاف.. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل

انهيار غرفة
 
111

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع مسنة إثر انهيار سقف غرفتها بالهرم.. والحماية المدنية تستخرج الجثة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا