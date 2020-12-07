وليد سليمان عبر قناة الأهلي: كورونا عرفتنى غلاوتي عند جماهير الأحمر

طمأن وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى، جماهير القلعة الحمراء، على حالته الصحية وحالة أبنائه سليم وسلمى، بعد تعافيهما من فيروس كورونا، وقال الحاوى فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى: الحمد لله أولادى سلبى معايا، وغدًا سأشارك فى التدريب سأخضع أولاً لبرنامج خاص ثم أشارك مع الفريق، تابعت النهائى فى المستشفى، أجريت عدة فحوصات، والبطولة راحت وجت حوالى 3 مرات والواحد كان على أعصابه لكن ربنا كرم الحمد لله.

أضاف: أعمل مع زملائى وأتواجد مع الفريق وما يراه الجهاز الفنى سيكون لصالح الفريق فى النهاية، وعندما يطلب منى أمر أؤدى والحمدلله أتدرب كويس وحتة اللعب تترجع للجهاز الفنى وهذا نصيب.

واصل: النادى الأهلى كيان كبير وأى حد ينتمى ليه يبقى شيء عظيم وفخر، وأنا فخور أنى جزء من تاريخ النادى وده حاجة كبيرة جداً بالنسبة لى، وشرف كبير، بشكر كل الجماهير التى دعت لى خلال الفترة الماضية، ومعرفتش غلاوتى عند الناس غير فى الوقت الصعب.

أردف: الفترة المقبلة ستكون صعبة ولكن هذا قدر لاعبى الأهلى، واللاعبون يدركون هذا الأمر إحنا كيان كبير وبنلعب على بطولات، ما يحدث الآن لا يتكرر كثيرًا، مثلما حدث مع الجيل الذهبى للنادى، والفترة الماضية كانت صعبة جدًا، ولكن الصعوبات هى من تظهر معدن اللاعبين، ونتمنى أن يكون هناك توفيق فى الفترة المقبلة ونتجنب الإصابات.

واختتم: إحنا عاملين جروب مع بعض نتواصل يومياً، واستعدينا بشكل جيد قبل مباراة الزمالك دعمنا بعض بشكل كبير والحمدلله ربنا كرم، واللاعيبة كلها بتحب بعض وبيت واحد وأسرارنا داخلنا وهذا هو سر نجاحنا، وكلنا لا فرق بين لاعب كبير ولاعب صغير، ولا يوجد إلا الاحترام، على مدار السنين هذه هى سياسة الأهلى "احنا غير أى حد" بنظامنا وجمهورنا.