التعليم تعلن إطلاق قناة مدرستنا 2 عبر تردد 12206 لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إطلاق قناة مدرستنا 2 العمل ببث تجريبى حيث يتم إضافة المواد التعليمية يوما بعد يوم، موضحا أن محتوى القناة يتم بناؤه بطريقة مختلفة حيث يقوم فريق متخصص من المركز القومي للمناهج و المركز القومي للامتحانات بتقديم شرح مبسط على طريقة نظام التقييم الجديد لمساعدة الطلاب على معرفة كيفية المذاكرة المعتمدة على الفهم وليس الحفظ.
وقال وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية، يتم إضافة الحلقات التعليمية التي يقدمها مدرسين أكفاء في المواد المختلفة والمتابعة عن طريق المراجعة الأسبوعية وتقديم شرح لمعرفة كيفية حل الاختبارات التي تقيس مخرجات التعلم،و تقدم القناة شرح لمناهج المرحلة الثانوية، كما يتم إتاحة الفيديوهات عبر اليوتيوب، فضلا عن المنصات التعليمية الإلكترونية المختلفة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
وأشار الوزير إلى أن القناة تنطلق عبر التردد ١٢٢٠٦، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز ٢٧٥٠٠.
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