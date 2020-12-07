متحف مفتوح.. السياحة تكشف حقيقة الصور المتداولة عن آثار كوم الشقافة

نفى الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، مصداقية الصور المتداولة لانتشار القمامة والإهمال فى منطقة آثار كوم الشقافة، مؤكدا أن الصور قديمة ولا تعبر عن الواقع الحالي للمنطقة الأثرية.

ونوه "عشماوي"، بأن منطقة كوم الشقافة تعد واحدة من أهم المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بالإسكندرية، وتحظى باهتمام كبير ومستمر من المجلس الأعلى للآثار.

وأشار رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذه المنطقة تعد متحفًا مفتوحًا يحوي العديد من المقابر والآثار المكتشفة من مناطق أخرى بالإسكندرية مما يجعل هذا الموقع مزارًا مميزًا، لافتًا إلى مشروع تخفيض المياه الجوفية الذي يعد أحدث ما قام بتنفيذه المجلس بالمنطقة، حيث ساهم بصورة كبيرة في حماية المقابر وزيادة معدلات زيارتها عما كانت عليه.