متحف مفتوح.. السياحة تكشف حقيقة الصور المتداولة عن آثار كوم الشقافة

نفى الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، مصداقية الصور المتداولة لانتشار القمامة والإهمال فى منطقة آثار كوم الشقافة، مؤكدا أن الصور قديمة ولا تعبر عن الواقع الحالي للمنطقة الأثرية.
ونوه "عشماوي"، بأن منطقة كوم الشقافة تعد واحدة من أهم المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بالإسكندرية، وتحظى باهتمام كبير ومستمر من المجلس الأعلى للآثار.
وأشار رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذه المنطقة تعد متحفًا مفتوحًا يحوي العديد من المقابر والآثار المكتشفة من مناطق أخرى بالإسكندرية مما يجعل هذا الموقع مزارًا مميزًا، لافتًا إلى مشروع تخفيض المياه الجوفية الذي يعد أحدث ما قام بتنفيذه المجلس بالمنطقة، حيث ساهم بصورة كبيرة في حماية المقابر وزيادة معدلات زيارتها عما كانت عليه.
مقابر كوم الشقافة ركزا تاريخيا يجمع 3 حضارات ، بـ جنوب حى مينا البصل بالاسكندرية ، وتستقبل بأعمدة وتيجان وتماثيل وقواعد، تظهر ملامح الفراعنة و اليونان و الرومان ، لتأخذك الى التاريخ القديم فى رحلتها واكتشفت المقبرة عام 1900 ميلاديا ، وتعد نموذجا لامتزاج الفن الفرعوني باليوناني و الروماني .
وتفتح مقابر كوم الشقافة أبوابها امام الجمهور ، وتستطيع النزول فى المقابر عبر سلم بعمق 20 متر تحت سطح الارض ، و مشاهدة بئر التطهير الذى يمد الكهنة بالمياة للمساعدة فى عملية التحنيط ينزل فيه ، أجساد المتوفيين ، وستجد أماكن لاستراحة .
وستجد صالة أثناء تواجدك فى المقابر ، صالة الموائد عبارة عن غرفة مربعة يوجد بها 4 أعمدة ، تتضمن 3 مآدب طعام ، لاستراحة أهالى المتوفيين ، والخطوات الاولي للتحنيط .
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