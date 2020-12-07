انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار لمدة 7 أيام وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة وتكشف حالة طقس الثلاثاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم عن سقوط أمطار على مدار الأيام القادمة وحتى يوم الأحد المقبل، ووفق التقرير الذي نشرته اليوم على صفحتها الرسمية، فإن هناك تساقط أمطار على لمدة 7 أيام قادمة على العديد من المحافظات، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسقوط شبورة مائية في الساعات المبكرة من الصباح.

الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار لمدة 7 أيام

الثلاثاء 8 ديسمبر

أمطاربنسبة 30% على الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبور سعيد ودمياط والعريش ومطروح ورفح وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والدقهلية وبني سويف والمنيا، مع تساقط شبورة مائية على شمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأربعاء 9 ديسمبر

أمطار خفيفة على وبور سعيد ودمياط والعريش ورفح، وشبورة مائية على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الخميس 10 ديسمبر

وفق تقرير الأرصاد الجوية فسوف تتساقط أمطار على الإسكندرية ومطروح والسلوم، وشبورة مائية على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الجمعة 11 ديسمبر

أمطار على الإسكندرية ومطروح والسلوم، وشبورة مائية على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية.

السبت 12 ديسمبر

شبورة مائية على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

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الأحد 13 ديسمبر

شبورة مائية على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، ورياح مثارة على شمال الصعيد وشرق وغرب البلاد.

وحول حالة الطقس الثلاثاء 8 ديسمبر، قالت الأرصاد أنه يسود طقس دافيء على القاهرة والوجه البحري ومائل للدفء على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، والتفاصيل في التقرير التالي.