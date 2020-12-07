فيديو.. فاروق الباز عن لقاء ترامب بكائنات فضائية : لا يوجد إثبات علمى

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور فاروق الباز، عضو اللجنة الاستشارية لرئيس الجمهورية، على ما تم تداوله بشأن لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع كائنات فضائية وعقدت معه اتفاقية، قائلاً: "ليس له أى أساس من الصحة".





وأضاف الباز، خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "لا يوجد حتى الآن إثبات علمى محقق عن وجود أى حياة أو مخلوقات بعيدا عن الأرض". وأوضح أن الكون ملئ بالأشياء التى لا يعلم عنها الإنسان شيئا حتى الآن، مضيفًا: "الله خلقنا لنتعرف على ما حولنا"، مؤكدًا أن دراسة الفضاء ليست رفاهية.

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