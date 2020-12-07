صور.. الأوقاف توزع 300 زى أزهرى بمحافظات أسيوط والمنيا والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم الإثنين، أن الدفعة السادسة شملت 300 زى أزهرى، و150 عمامة.

وبينت وزارة الأوقاف، أن التوزيع، تم فى 3 محافظات هى: أسيوط، والمنيا، والجيزة، وذلك فى إطار حرصها على توفير الزى الأزهرى للأئمة.